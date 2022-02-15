رويترز: روسيا تعتزم إجراء تدريبات بحرية في البحر المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2022 - 15:52

رويترز: روسيا تعتزم إجراء تدريبات بحرية في البحر المتوسط

منذ 29 mins 15 February، 2022
أخبار موقع المنار

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