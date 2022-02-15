شمخاني: نكث اميركا للعهود أهم عامل يهدد أي اتفاق

وتابع “يعد التحقق (من الغاء الحظر) وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد”. وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية في 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.