شمخاني: نكث اميركا للعهود أهم عامل يهدد أي اتفاق

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أن “نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق”. وكتب” علي شمخاني” في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر الثلاثاء أن “الالغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة”.
وتابع “يعد التحقق (من الغاء الحظر) وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد”. وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية في 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.
المصدر: ارنا