المستشار الألماني شولتس خلال لقائه بوتين: عندما يكون الوضع الأمني معقداً في أوروبا ينبغي علينا أن نتحاور وأنا سعيد بأن ذلك أصبح ممكناً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2022 - 13:40
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رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت يواصل زيارته للبحرين ويلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين
فصائل المقاومة في غزة تدين استقبال البحرين لرئيس وزراء العدو وتؤكّد أن التطبيع تأييد واضح للعدوان على الشعب الفلسطيني
فصائل المقاومة في غزة: نشدّد على أننا نقف خلف أسرانا ولن نسمح للعدو ومصلحة سجونه بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات
الأسرى الفلسطينيون يعتصمون على أبواب الغرف في السجون في خطوة تصعيدية رفضاً للإجراءات العقابية التي يتخذها الاحتلال بحقهم
قوات العدو الصهيوني تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وتعتقل عدداً من الفلسطينيين عقب مداهمة منازلهم
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم شارع الناصرة في مدينة جنين
مستوطنون صهاينة اعتدوا على عدد من سيارات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
الرئيس نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة الأخبار: الحكومة توشك أن تنهي تأمين كل ما يترتب عليها لإجراء الاستحقاق الانتخابي
الرئيس ميقاتي: تم تأمين ثلثي المبلغ المطلوب لإنجاز انتخابات الداخل والخارج وثمة جهات دولية أبلغتنا استعدادها لسد النقص
الرئيس ميقاتي: أمامنا أيام صعبة تقتضي أن نستعد لها وستتطلب إجراءات قاسية لا يسعنا إلا الإقدام عليها لا تجاهلها
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب سلطة تمثل العدل والنزاهة بعيداً عن الطائفية والإقطاعية التي حولت طوائف لبنان لمقاطعات وعداوات
سانا: استشهاد جندي وإصابة 11 آخرين في تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حافلة مبيت عسكرية قرب دوار الجمارك في دمشق
طائرات العدوان السعودي الأميركي تستهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة في محافظة صنعاء
رابطة علماء اليمن تدين استهداف شبكة الاتصالات في صنعاء: نؤكّد أن رد القوات المسلحة حق مشروع وواجب شرعي ووطني
رابطة علماء اليمن: نعلن رفضنا الصريح وتحريمنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وندين تنازلات أنظمة الخليج له
الخارجية الإيرانية: الوزير حسين أمير عبداللهيان بحث هاتفياً مع نظيرته البريطانية ليز تراس آخر المستجدات في فيينا
الخارجية الإيرانية: عبداللهيان شدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي بين أطراف التفاوض يشمل المطالب المشروعة لإيران
مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح مشروع الاعتراف بـ"جمهوريتي" لوهانسك ودونيتسك
الكرملين: سلوك الدول الغربية والمزاعم عن غزو روسي لأوكرانيا هستيريا لا أساس لها من الصحة هدفها الاستفزاز وتصعيد الموقف
وزير الخارجية الروسي خلال استقبال نظيره البولندي: ننتظر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعاوناً لتنفيذ اتفاقيات مينسك
سيرغي لافروف: لدينا فرصة للتوصل إلى نتائج ليست سيئة من خلال الحوار مع الناتو والولايات المتحدة
الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من منصبه من دون تحديد خلفه
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
عبداللهيان في اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: تلاعب الأطراف الغربية المتكرر بالنصوص أطال مفاوضات فيينا
بوتين مستمعا لتقرير لافروف: تمدد الناتو شرقاً عملية لا نهاية لها وخطيرة جداً
لافروف لبوتين: تم صياغة رد فعل روسيا على ردود الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية
وزير الخارجية الأمريكي: بدأنا نقل عمليات سفارتنا في أوكرانيا مؤقتا من كييف بسبب التسارع الكبير في الحشد العسكري الروسي
المستشار الألماني: نجدد تأكيدنا على الحاجة لخفض التصعيد وإجراء حوار مع روسيا
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا ما زالت تسعى للحصول على عضوية حلف الناتو
طالبان: قرار واشنطن تجميد أرصدة الشعب الأفغاني عمل عدواني وقمعي وإن لم تتراجع عن موقفها فسنضطر لمراجعة سياساتنا تجاهها
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
المستشار الألماني شولتس خلال لقائه بوتين: عندما يكون الوضع الأمني معقداً في أوروبا ينبغي علينا أن نتحاور وأنا سعيد بأن ذلك أصبح ممكناً (سبوتنيك)
منذ 41 mins
15 February، 2022
المستشار الألماني
بوتين
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