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February 15 2022 - 11:18

استشهاد جندي إثر استهداف حافلة عسكرية بعبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق

منذ 45 mins 15 February، 2022
مقتل جندي إثر استهداف حافلة عسكرية بعبوة ناسفة في العاصمة السورية دمشق
سورية - عربي وإقليمي

استشهد جندي وجُرح 11 آخرون بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق. وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح الثلاثاء انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين”.

يُذكر أنه سبق أن استشهد 14 شخصاً ووقع عدد من الجرحى في الـ 20 من تشرين الأول الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.

المصدر: سانا

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