بالفيديو | اثار العدوان في مكتب السفير الايراني بدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 3 2024 - 00:16
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ 179 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أمريكي وأوروبي
منظمة إنقاذ الطفولة: 346 ألف طفل بغزة دون الخامسة هم الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية وسط تدهور الوضع الكارثي في القطاع
مديرة برنامج الغذاء العالمي: الهجوم على عمال الإغاثة مرفوض وسلامتهم وسلامة متلقي المساعدات أمر بالغ الأهمية
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: ما يحدث في غزة أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث واحتمال بموت مئات الآلاف جوعاً
الخارجية البريطانية تستدعي السفيرة الإسرائيلية في لندن بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة وتطالب تل أبيب بتحقيق فوري
القيادي في حماس محمود مرداوي: إن لم تكن المقترحات الجديدة متضمنة إجابات حقيقية فإنها تبقى مضيعة للوقت
مرداوي: العدو يراوغ ولا يقدم أي مقترحات بالملفات الأساسية ويريد صفقة أسرى فقط والمقاومة تصر على كل الملفات
اللواء احتياط في جيش الاحتلال اسحاق بريك: مقولة نتنياهو حول القضاء على حماس "شعار أجوف" وسيؤدي إلى أن نفقد الأسرى
وزير الحرب الصهيوني: الجيش يواجه تحديات معقدة وعلينا زيادة عدد الجنود والخلاف حول التجنيد يجب ألا يقودنا إلى انقسام
كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة "الياسين 105" وقوة صهيونية متحصنة في أحد المباني بقذيفة "TBG" شرق دير البلح
مجاهدو سرايا القدس يستهدفون آلية عسكرية من نوع "ميركافاه 4" في محيط مجمع الشفاء قبيل انسحاب قوات العدو من المكان
سرايا القدس -كتيبة جنين تستهدف معسكر سالم العسكري الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص
كتيبة طولكرم تسيطر على آلية عسكرية للسلطة الفلسطينية على خلفية اشتباكات بعد إطلاق السلطة النار تجاه مطاردين للاحتلال
استشهاد المقاوم للاحتلال الإسرائيلي معتصم العارف من مخيم نور شمس في طولكرم بعد أيام من إصابته برصاص أجهزة السلطة
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل المطارد من قبل الاحتلال جعفر عبد الرازق "كوبو" من منزله في بلدة طوباس في محيط نابلس
القسام تنعى الشهيد محمد رضا زاهدي وإخوانه وتشيد بدوره في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال ودوره البارز في "طوفان الأقصى"
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: يوم القدس العالمي فرصة لتضغط شعوب الأمة على حكامها تجاه مسؤولياتهم نحو القدس
الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: 45 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى مساء الثلاثاء
القسام تنعى الشهيد محمد رضا زاهدي وإخوانه وتشيد بدوره في بناء جبهة المقاومة ضد الاحتلال ودوره البارز في "طوفان الأقصى"
المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يجتمع برئاسة السيد رئيسي ويتخذ القرارات اللازمة حول الاعتداء على القنصلية في دمشق
طهران تطلب من مجلس الأمن ادانة الهجوم على القنصلية وعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي
رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف: قادة الكيان يعلمون أن هذه التحركات ليس لها أي تأثير على إرادة المقاومين
أمين عام الأمم المتحدة يدين الاعتداء على القنصلية الإيرانية بدمشق ويؤكد على ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية
وزارة الخارجية الإيرانية: الكيان يتحمل تداعيات الاعتداء على مقرنا في دمشق ولن نتراجع ذرة واحدة عن دعم الشعب الفلسطيني
الرئيس السوري: ما قام به الكيان الصهيوني من استهداف لبعثة دبلوماسية ليس بالأمر المستغرب فهذا الكيان بني على القتل
الأسد في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني: الإبادة الجماعية والمجازر في غزة منذ أكثر من 6 أشهر أوضح دليل على همجية الكيان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: استهداف الكيان الصهيوني للقادة الشهداء في سوريا هو دليل ضعف وليس دليل قوة
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة لن تتأثر بهذه الاعتداءات الجبانة وستواصل عملها بكل قوة
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف "هادي" من الخيام في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مستعمرة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية: عملية "غشرهازيف" رد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة وآخرها على بلدة يارين
تواصل التظاهرات في محيط سفارة العدو في عمان إسناداً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال وللمطالبة باسقاط اتفاقية "وادي عربة"
آلاف الصهاينة يتظاهرون ضد نتنياهو في تل أبيب ومناطق اخرى ومواجهات بين الشرطة وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة في القدس
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
بالفيديو | اثار العدوان في مكتب السفير الايراني بدمشق
منذ 4 mins
3 April، 2024
تقارير مصورة
-
سورية
-
عربي وإقليمي
اثار العدوان الصهيوني في مكتب السفير الايراني بدمشق.
المصدر:
موقع المنار
السفارة الايرانية
دمشق
سورية
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | ازالة أنقاض القنصلية الايرانية في دمشق
تقرير مصور | رئيس مجلس الوزراء السوري يعاين مبنى السفارة الايرانية في دمشق وتاكيد على متانة العلاقات وهمجية العدو
تغطية | شهداء من قادة الحرس الثوري اثر عدوان صهيوني غير مسبوق في دمشق وطهران تؤكد أن ردها سيكون استثنائياً
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة