بالفيديو | ازالة أنقاض القنصلية الايرانية في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 00:18

بالفيديو | ازالة أنقاض القنصلية الايرانية في دمشق

منذ 21 mins 2 April، 2024
ازالة انقاض القنصلية الايرانية في دمشق
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

ازالة انقاض القنصلية الايرانية في دمشق.

المصدر: موقع المنار

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