في أول لقاء لهما.. بوتين سيبحث مع شولتز الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو، سيكون الأول لهما منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة في بلاده.

وقال المكتب الصحفي للكرملين إنه “من المقرر بحث القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، بما فيها المتعلقة بتقديم /واشنطن والناتو/ لروسيا ضمانات أمنية مستدامة وملزمة قانونيا، وتسوية النزاع الأوكراني”.

ولم يستبعد المتحدث باسم الكرملين بحث ما يحيط بخط “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البلطيق.

من جهته، قال مصدر في الحكومة الألمانية للصحفيين إن شولتز يسعى لـ”فهم أفضل للأهداف ومباعث القلق الروسي”، وأنه لا يتوقع تحقيق أي نتائج محددة خلال اللقاء، لكنه يولي أهمية كبيرة للمفاوضات مع الرئيس الروسي.

وأضاف المصدر: “من المهم بالنسبة إلينا أن تكون هناك خطوات محددة لوقف التصعيد”، مشيرا إلى أن برلين تثمن عاليا إجراء المفاوضات مع موسكو على محتلف المستويات، وأن “الحوار المباشر سيكون مهما”.

وأشار إلى أن زيارتي شولتز لكييف وموسكو “جزء من الدبلوماسية لتسوية الأزمة، المنسقة مع الشركاء”، مضيفا أن هناك إجماعا في الاتحاد الأوروبي والناتو على الخطوات في حال “الهجوم الروسي على أوكرانيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن شولتز قد زار واشنطن في 7 فبراير الجاري، حيث التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ثم عقد عددا من اللقاءات مع رؤساء فرنسا وبولندا والمجلس الأوروبي ودول البلطيق. ويوم الاثنين أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف.

يذكر أن موسكو ترفض الاتهامات الغربية بالتحضير “للهجوم” على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: وكالة تاس الروسية