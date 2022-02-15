جونسون وبايدن: الفرصة لا تزال متاحة للحل الدبلوماسي بين روسيا للأزمة الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2022 - 01:48

جونسون وبايدن: الفرصة لا تزال متاحة للحل الدبلوماسي بين روسيا للأزمة الأوكرانية

منذ 1 ساعة 15 February، 2022
جونسون وبايدن
أخبار دولية - بريطانيا

أشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن الأخير والرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبران أن “الفرصة لا تزال متاحة للحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء والرئيس بايدن أطلع كل منهما الآخر على فحوى المحادثات التي أجرياها مع قادة العالم الآخرين. واتفقا على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وبإمكان روسيا التراجع عن تهديد أوكرانيا”.

ونقل جونسون عن بايدن قوله أنَّ “هناك مؤشرات على أن روسيا تخطط لشيء يمكن أن يحدث في غضون الـ48 ساعة المقبلة”، واصفًا الوضع بأنه “خطير للغاية”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح