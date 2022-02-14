البيت الأبيض: باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا في حال قررت روسيا المشاركة في خفض التصعيد (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 23:38

البيت الأبيض: باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا في حال قررت روسيا المشاركة في خفض التصعيد (وكالة يونيوز)

منذ 48 mins 14 February، 2022
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