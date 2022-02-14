مكتب إعلام الأسرى: الأسرى يفتعلون الإرباك داخل السجون في هذه اللحظات ضمن البرنامج النضالي لمواجهة الإجراءات العقابية (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 23:38

مكتب إعلام الأسرى: الأسرى يفتعلون الإرباك داخل السجون في هذه اللحظات ضمن البرنامج النضالي لمواجهة الإجراءات العقابية (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 14 February، 2022
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