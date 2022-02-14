الخارجية الأمريكية تنقل بقية أفراد السفارة الأمريكية في أوكرانيا من كييف الى مدينة لفيف قرب الحدود البولندية وتأمر بإتلاف كمبيوترات السفارة (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2022 - 23:38

الخارجية الأمريكية تنقل بقية أفراد السفارة الأمريكية في أوكرانيا من كييف الى مدينة لفيف قرب الحدود البولندية وتأمر بإتلاف كمبيوترات السفارة (بي بي سي)

منذ 2 ساعة 14 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح