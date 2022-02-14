الشرطة الألمانية: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم قطار ركاب قرب ميونخ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 21:16
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إعلام العدو: رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يزور اليوم مملكة البحرين ويلتقي بملك البلاد وولي العهد
تظاهرات في عدد من المناطق البحرينية إحياء للذكرى الحادية عشرة للثورة في البحرين للمطالبة بالإصلاح السياسي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تنظم لقاءً تضامنياً في قاعة رسالات - الغبيري في ذكرى انطلاق ثورة الشعب البحريني
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية: نرفض لقاء المهزلة الذي يجمع ملك البحرين مع رئيس الكيان الإسرائيلي
الشيح حسين الديهي: سنقف أمام كل محاولات النظام البحريني الذي يريدنا أن نكون جزءاً من سياساته المتعاملة مع الصهيونية
الناطق العسكري باسم كتيبة جنين - حزام النار: كنا حذرنا سابقاً بأن أي عملية هدم يقدم عليها العدو سوف نقوم بالتصدي لها
الناطق باسم كتيبة جنين - حزام النار: تمكن مجاهدونا من تنفيذ ضربات مباشرة ضد جنود الاحتلال وآلياته وتحقيق الإصابة المؤكدة
رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: المواجهات اليوم تتسع ونحن أمام ملامح انتفاضة جديدة لشعبنا
الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 إصابات خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال والمستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
الخارجية السورية: أوامر سلطات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
مصادر المنار: وفد روسي قدم عرضاً جديداً لتوليد الكهرباء عبر الغاز لوزير الطاقة وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان
مصادر المنار: العرض مغر جدا للدولة اللبنانية باعتراف المعنيين وذلك لناحية التكلفة المالية والوفر الكبير لخزينة الدولة
مصادر المنار: العرض الروسي يشمل بناء خزان غاز ومصفاة من دون ترتيبات مالية على لبنان باحتسابه ضمن مشتريات الغاز الروسي
المكتب السياسي لحركة أمل حول مجريات الجلسة الحكومية الأخيرة: هناك محاولة تشويه الحقائق والموقف مبدئي برفض تجاوز الأصول
النائب إبراهيم الموسوي: الموازنة العامة تفتقر إلى رؤية وهي طارئة وواقعية غير أنها ليست إصلاحية
الرئيس سعد الحريري زار ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده وغادر "من دون تصريح"
وزارة الصحة العامة: 15 حالة وفاة و3717 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
قائد أنصار الله خلال لقاء وفود من قبائل مأرب: أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين من أمريكيين وإسرائيليين
السيد عبد الملك الحوثي: أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي
وسائل إعلام يمنية: طائرات العدوان تعاود استهداف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية في صنعاء بعد استهدافها فجراً
القوات المسلحة اليمنية: ما يدعيه تحالف العدوان من استخدام للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عار من الصحة
القوات المسلحة اليمنية: ما يدعيه تحالف العدوان هو مجرد تبرير مفضوح لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يزور الدوحة الخميس المقبل للمشاركة في قمة الدول المصدرة للنفط
وزير الخارجية الإيراني: على الغربيين التخلي عن التلاعب بالوقت ونحن جادون ومستعدون من أجل التوصل إلى اتفاق
الخارجية الروسية: سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكدا إحراز تقدم ملموس في مباحثات فيينا
عبداللهيان في اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: تلاعب الأطراف الغربية المتكرر بالنصوص أطال مفاوضات فيينا
بوتين مستمعا لتقرير لافروف: تمدد الناتو شرقاً عملية لا نهاية لها وخطيرة جداً
لافروف لبوتين: تم صياغة رد فعل روسيا على ردود الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية
المستشار الألماني: نجدد تأكيدنا على الحاجة لخفض التصعيد وإجراء حوار مع روسيا
الرئيس الأوكراني: أوكرانيا ما زالت تسعى للحصول على عضوية حلف الناتو
دونيتسك: الجيش الأوكراني أعد خطة للهجوم على دونيتسك ولوغانسك
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الشرطة الألمانية: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم قطار ركاب قرب ميونخ
منذ 1 ساعة
14 February، 2022
الشرطة الالمانية
المانيا
حادث قطار
ميونيخ
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