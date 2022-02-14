الشرطة الألمانية: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم قطار ركاب قرب ميونخ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 21:16

الشرطة الألمانية: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم قطار ركاب قرب ميونخ

منذ 1 ساعة 14 February، 2022
أخبار موقع المنار

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