الحركة الأسيرة تقرر تصعيد خطواتها ضد إدارة معتقلات العدو الاسرائيلي

أفادت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى” الإثنين أن “لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت تصعيد خطواتها النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال، رفضا للانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى داخل السجون”.

ودعت الهيئة “للاستعداد لمعركة التمرد على السجان، إيذاناً ببدء الانتفاضة الكبرى بمشاركة كافة القوى والفصائل في السجون الصهيونية، بخطاب واحد وبتحرك واحد وبقيادة واحدة تحت مسمى لجنة الطوارئ الوطنية العليا”.

وحيت الهيئة “الشعب الفلسطيني العظيم تحية إعزاز وإجلال وإكبار من خلف صفوف المواجهة في سجون الاحتلال”، وتابعت “لستم بحاجة إلى زرقاء اليمامة لتعلموا أن الانتفاضة الثالثة قد بدأت وشرارتها السجون “.

المصدر: فلسطين اليوم