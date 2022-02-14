حركة المجاهدين الفلسطينية: التصدي لقوات الاحتلال بالضفة المحتلة له تأثيرات كبيرة على الكيان الصهيوني

أكد مسؤول الدائرة الإعلامية في “حركة المجاهدين” الفلسطينية مؤمن عزيز الاثنين ان “تصدي المواطنين لاقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي في السيلة الحارثية بجنين شمال الضفة المحتلة، يعبر عن حالة الرفض الشعبي والجماهيري لانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال عزيز إن “التصدي لقوات الاحتلال في الضفة المحتلة له تأثيرات كبيرة على الكيان الصهيوني الذي يحاول أن يرسخ بأنه يقتحم الضفة المحتلة وقتما يريد”، وأضاف أن “الاحتلال الصهيوني يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن انتهاكات الاحتلال لن تفت في عزيمة الشعب الفلسطيني”، وأوضح أن “المواجهات في الضفة تثبت بأن الفلسطيني لا يقبل بالاحتلال الصهيوني”.

ولفت عزيز الى أن “علميات المقاومة شهدت تصاعدًا ملحوظا في الضفة المحتلة، على الرغم من القبضة الأمنية لأجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم