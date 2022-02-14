طليس: نأسف للخطط الاقتصادية غير المدروسة وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه

ذكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس “بحقوق الاتحادات التي شكلت من أجلها لجنة وزارية منذ أسبوعين”. وسأل “لماذا لا يدرج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء ويناقش بنظرة إيجابية؟”.

وطالب طليس الاثنين “باتخاذ الموقف المناسب من بنود الموازنة العامة، التي تطاول الفئات الفقيرة والعمال والموظفين، وتحملهم أعباء وضرائب جديدة، وبتحديد الخطوات المناسبة في ضوء ما ستخرج به اللجنة الوزارية”.

وأسف طليس “للخطط الاقتصادية غير المدروسة وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه ارتفاعا في معظم اسعار السلع والمواد الغذائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام