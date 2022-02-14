طليس: نأسف للخطط الاقتصادية غير المدروسة وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 15:54

طليس: نأسف للخطط الاقتصادية غير المدروسة وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه

منذ 41 mins 14 February، 2022
بسام طليس
لبنان

ذكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس “بحقوق الاتحادات التي شكلت من أجلها لجنة وزارية منذ أسبوعين”. وسأل “لماذا لا يدرج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء ويناقش بنظرة إيجابية؟”.

وطالب طليس الاثنين “باتخاذ الموقف المناسب من بنود الموازنة العامة، التي تطاول الفئات الفقيرة والعمال والموظفين، وتحملهم أعباء وضرائب جديدة، وبتحديد الخطوات المناسبة في ضوء ما ستخرج به اللجنة الوزارية”.

وأسف طليس “للخطط الاقتصادية غير المدروسة وعلى رأسها رفع الدولار الجمركي وانعكاسه ارتفاعا في معظم اسعار السلع والمواد الغذائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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