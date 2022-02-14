الخارجية الروسية: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية أوليغ بوستنيكوف، إن “رد فعل الغرب على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، مخيب للآمال”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في كلمته خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد، “في هذا الرد تم تجاهل مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، الذي يعتبر العماد الأساسي، وفي ذات الوقت تم تكرار مجموعة من الاتهامات المسبقة والمطالب المبتذلة التي لا أساس لها ضد روسيا”.

يُذكر أنه بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، صرح يوري أوشاكوف مساعد رئيس الدولة، أن “روسيا ستسلم قريبا جوابها للولايات المتحدة والناتو بشأن ردهما حول الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا قبل ذلك”.

المصدر: سبوتنيك