ما هي الأعراض الصامتة لسرطان العظام؟

أعلن متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان عن علامات “صامتة” قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام، والتي غالباً ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، بحسب المنظمة.

العارض الأول الذي ينصح الأطباء بعدم إهماله هو ظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان لا يولي المرضى الاهتمام الواجب للألم، ويوقفونه باستخدام المسكنات.

العارض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو التنميل، كقاعدة عامة يظهر أثناء تطور المرض، عندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية هي تصلب المفاصل.

وفي وقت سابق، قام اختصاصي في عيادة هارلي ستريت كلينك البريطانية، الدكتور أمين سبتين، بإدراج تسعة أعراض رئيسية للسرطان. وهي الألم المطول غير المبرر في أي جزء من الجسم، إذا تمت ملاحظتها لأكثر من ثلاثة أسابيع، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

المصدر: الميادين