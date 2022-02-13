مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية تزامناً مع تظاهرة دعا إليها المستوطنون بالحي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 18:40

مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية تزامناً مع تظاهرة دعا إليها المستوطنون بالحي

منذ 2 ساعة 13 February، 2022
أخبار موقع المنار

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