سانا: التسويات مستمرة في دير الزور و حلب و الرقة لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 16:24

سانا: التسويات مستمرة في دير الزور و حلب و الرقة لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين فيها

منذ 2 ساعة 13 February، 2022
أخبار موقع المنار

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