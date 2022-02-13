النائب ابراهيم الموسوي: الأميركي تراجع عن وعوده برفع العقوبات عن استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 13:58

النائب ابراهيم الموسوي: الأميركي تراجع عن وعوده برفع العقوبات عن استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن

منذ 3 ساعة 13 February، 2022
النائب ابراهيم الموسوي
لبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أننا بصبرنا وبصيرتنا وتوكلنا على الله وبثقتنا بقيادتنا سننتصر في الحرب الإقتصادية والإعلامية المفروضة علينا والهادفة لإسقاط النموذج الذي صنعناه جميعاً على مدى السنين الماضية ، وقدمنا لأجله الشهداء والجرحى وكل التضحيات وهو حفظ عزتنا وكرامتنا ومقاومتنا ، في مقابل الذل والخنوع الذي يقدمه الآخرون.

وخلال الندوة الفكرية الذي نظمها مركز الإمام الخميني (قدس سره) الثقافي في الهرمل تحت عنوان “الثورة الإسلامية : صناعة النموذج وعصر التحولات” في قاعة مجمع سيد الشهداء (عليه السلام) ، بحضور فعاليات بلدية وحزبية واجتماعية ودينية وحشد من الأهالي أضاف الموسوي عندما أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استقدام المازوت الإيراني ، قدم الأميركي الوعود برفع العقوبات باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن ، وهو اليوم وبعد أشهر يتراجع من وعوده بعد التسويف والمماطلة ليربط ذلك بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية حول حقول بالغاز والنفط.

واضاف الموسوي بأن الثورة الإسلامية استطاعت أن تصنع تحولات عميقة واستراتيجية على مستوى العالم ، لأنها استندت إلى المدد الإلهي ونهج الإسلام المحمدي الأصيل ولإيمانها بشعبها وناسها.

المصدر: موقع المنار

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