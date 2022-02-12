وزير الزراعة: ما حصل في مجلس الوزراء من تعيينات مرفوض وسيكون لنا موقف في جلسة الثلاثاء

اكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على هامش رعايته حفل تكريم القائد العام لليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول اقامته بلدية معركة، “ان ما حصل في الجلسة الاخيرة في مجلس الوزراء من تعيينات هو أمر مرفوض تماما لانه لم يتبع الاصول الدستورية القانونية، وبالتالي ان هذا الامر مرفوض بالمطلق وسيكون لنا في جلسة يوم الثلاثاء تعليق على هذا الامر لاننا نحن نعتقد جازمين ان البلد يجب ان يكون بالشراكة والجميع يجب ان يكون مسؤولا، ونحن نتحمل المسؤولية كاملة وعلى مجلس لوزراء مجتمعا ان يتحمل كامل مسؤولياته، واكد انه سيكون لنا موقف الثلاثاء القادم من ذلك وفق القوانين المرعية واحترام الدستور.

وفي رده عن سؤال قال الحاج حسن “انه من حق لبنان الدفاع عن أرضه وهو حق تشرعه قوانين الامم المتحدة والاعراف الدولية، وتدين هذه القوانين جميع اشكال الاحتلال، وتدعم الشعوب في تحرير ارضها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام