الشيخ قاسم: ما جرى في مجلس الوزراء حول إقرار الموازنة أمر مخالف للدستور

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء قبل يومين حول اقرار الموازنة أمر مخالف للدستور.

وفي كلمة له خلال احتفال أقامته الهيئات النسائية في حزب الله في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، لفت الشيخ قاسم الى أن الموازنة لم تعرض بتعديلاتها على الوزراء خلال الجلسة كما أن بعض الاسئلة التي كانت مطروحة حول بعض المواد لم يتم حسمها والاجابة عنها.

واشار الشيخ قاسم الى أن عددا من القضايا العالقة التي كانت تحتاج الى تصويت لتصويب نتائجها أيضا لم تعرض وانما جرى نقاش سطحي أشبه بالدردشة والفوضى في داخل مجلس الوزراء، وفي أثناء هذا النقاش، خرج رئيس الحكومة ليعلن إقرار الموازنة من دون أن يعلم الوزراء أنَّ الجلسة انتهت.

المصدر: قناة المنار