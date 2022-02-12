“كتيبة جنين” تواصل اشتباكها مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

تواصل “كتيبة جنين” في الضفة المحتلة التابعة لسرايا القدس استهداف قوات الاحتلال ، من خلال تنفيذ عمليات إطلاق نار والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق متفرقة بالضفة .

ونفذ عناصر من كتيبة جنين في القدس ليل الجمعة عدة عمليات استهدفت الاحتلال تخللها إطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت “إسرائيلية“ ، بالإضافة إلى تمكن إحدى مجموعاتها من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة بير الباشا بصليات بالرصاص والاشتباك وتحقيق إصابات مباشرة في العدو.

وأفادت مصادر محلية في جنين عن إطلاق مقاومين النار تجاه قوات الاحتــلال التي اقتحمت بلدة بير الباشا جنوب المدينة. وقالت إن اشتباكًا مسلحًا اندلع في البلدة وسمعت أصوات رشقات الرصاص في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط في بلدة عرابة.

وفي القدس المحتلة أشعل الشباب الثائر النار في بوابة وضعها جيش الاحتلال قبل أيام في الجدار الفاصل وأحرقوا كاميرات مراقبة قرب بلدة أبو ديس شرق المدينة. بالتزامن مع ذلك قام شبان بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبات المستوطنين على شارع جيفعات زئيف بالقرب من النفق الفاصل بين بلدتي بدّو والجيب شمال غرب القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم