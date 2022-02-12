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February 12 2022 - 12:30

لوغانسك: أوكرانيا تنشر مركبات مدرعة في مناطق سكنية في دونباس

منذ 12 mins 12 February، 2022
لوغانسك
أخبار دولية - اوكرانيا

أكدت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إنها رصدت مجددا تمركز مركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من خط التماس في دونباس.

وأضاف إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم هذه الشرطة الشعبية: “في انتهاك للفقرة الثالثة من التدابير الإضافية، يواصل العدو نشر أسلحة ومعدات عسكرية في المراكز السكنية على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في المنطقة”.

ووفقا له، تمت ملاحظة وجود عربات استطلاع ودوريات مصفحة من طراز BRDM-2 في قريتي “ستانيتسا لوغانسكايا” و”ماكاروفو”.

في صيف عام 2020، باتت سارية المفعول، التدابير الإضافية لضمان الهدنة في دونباس، والتي نصت على حظر كامل لإطلاق النار ومنع نشر الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها وحظر عمليات الهجوم والاستطلاع والتخريب.

المصدر: روسيا اليوم

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