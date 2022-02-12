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February 12 2022 - 10:50

اكتساف أعراض سرطان صعب التشخيص…

منذ 2 ساعة 12 February، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حدد الأطباء البريطانيون الأعراض الرئيسية لسرطان الكلى، والتي يمكن اكتشافها في نصف الحالات فقط.
وفقا لخبراء من سرطان الكلى في المملكة المتحدة، فقد وصل حوالي 42 في المائة من الأورام بالفعل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة بحلول وقت الكشف، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية.
ودعا رئيس المنظمة، نيك توركنتين، إلى مزيد من التشخيص الذاتي، “التعليم هو أفضل طريقة للوقاية حيث نشجع الناس على مراقبة الأعراض المصاحبة لسرطان الكلى ومراجعة الطبيب إذا كانت لديهم أي علامات مقلقة. إذا كان الألم خفيفا جدا وطويل الأمد في الظهر أو الجانب، ضعف”.

وكشف عن أعراض هذا النوع من السرطان، والتي تشمل فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن وارتفاع ضغط الدم والحمى وزيادة التعرق ليلا، بالإضافة إلى آلام في العظام وسعال الدم.

المصدر: سبوتنيك

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