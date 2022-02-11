أمسية شعرية دولية في العتبة الرضوية المقدسة

عقدت مديرية الزوار في العتبة الرضوية المقدسة أمسية شعرية دولية بمناسبة ذكرى عشرة الفجر بأجواء ولادة الإمام الجواد عليه السلام في قاعة المؤتمرات للعلاقات الدولية للحرم الرضوي المطهر. شارك فيها نخبة من الشعراء من عدة دول. وتم تسليم دروع للمشتركين بحضور الدكتور هاشمي نجاد مدير دائرة الزوار في العتبة الرضوية المقدسة ورئيس جمعية الإمام المنتظر (عج) العالمية الحاج حبيب الله بلوق ومدير جامعة المصطفى”ص” العالمية في تبريز.

وتوجه رئيس “جمعية الإمام المنتظر العالمية” حبيب الله بلوق في بيان بالشكر إلى مديرية الزوار في العتبة الرضوية في مشهد ومديرها الدكتور هاشمي نجاد، “لتنظيمها أمسية شعرية دولية ألقى فيها المشاركون باقة من قصائدهم الوجدانية المستوحاة من أجواء المناسبة”.







المصدر: موقع المنار