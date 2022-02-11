الوزير علي حمية للمنار: هناك بعض الوزراء اعترضوا أيضًا على ما حصل في جلسة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 23:30

الوزير علي حمية للمنار: هناك بعض الوزراء اعترضوا أيضًا على ما حصل في جلسة الحكومة

منذ 1 ساعة 11 February، 2022
أخبار موقع المنار

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