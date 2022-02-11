شويغو: روسيا ليست من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع الأمني في أوروبا

شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مستهل محادثاته مع وزير الحرب البريطاني بن والاس الجمعة في موسكو على أن موسكو ليست من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع الأمني في أوروبا.

وقال شويغو “الوضع السياسي العسكري في أوروبا يزداد توترا أكثر فأكثر ليس بسببنا إطلاقا، لا نفهم في بعض الأحوال سبب تصعيد هذه التوترات لكننا نرى أنها تتصاعد”، وأمل “في مناقشة المسائل الملحة المتعلقة بخفض هذه التوترات”، مع نظيره البريطاني”.

ودعا شويغو “الغرب للإسهام في خفض هذه التوترات والكف عن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا”، ولفت إلى أن “صادرات الأسلحة إلى هذا البلد تأتي علنا ومن جميع الأطراف”، وتابع “لا نفهم ما هو الهدف من وراء ذلك، وبودنا أيضا إدراك هدف إرسال بريطانيا قوات خاصة إلى أوكرانيا وكم من الوقت سيتسمر تواجدها هناك؟”.

وأكد شويغو أنه “يرغب خصوصا في مناقشة مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو في ديسمبر الماضي”، ورجح أن “ترد موسكو قريبا على الوثائق التي تلقتها من الغرب ردا على اقتراحاتها”.

المصدر: روسيا اليوم