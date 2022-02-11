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February 11 2022 - 01:20

احتجاجات واسعة في الهند بعد قرار عدة كليات منع دخول الطالبات المسلمات المحجبات

منذ 1 ساعة 10 February، 2022
الهند
أخبار دولية - الهند

منعت عدة كليات في الهند دخول الطالبات المسلمات بالحجاب مما أثار احتجاجات واسعة على قرار الحكومة ودعما للطالبات.
وخرج مئات الطلاب للشوارع في مدينتي كولكاتا وحيدر أباد وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات مناهضة للحكومة. وردد مئات الطلاب في مدينة كلكتا بشرق الهند هتافات وأغلقوا طرقا احتجاجا على حظر ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد مع تصاعد حدة الخلاف حول ارتداء الحجاب في المدارس.
ومنعت عدة كليات بالولاية الأسبوع الماضي دخول الطالبات المسلمات بالحجاب مستندة إلى قرار وزارة التعليم مما أثار احتجاجات الطلاب وأولياء الأمور.وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة كارناتاكا العليا ستنظر التماسا مقدما بشأن هذه القضية.

المصدر: قناة المنار

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