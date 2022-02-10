اعلام العدو : رشق مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2022 - 23:34

اعلام العدو : رشق مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مخيم العروب شمال الخليل

منذ 1 ساعة 10 February، 2022
أخبار موقع المنار

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