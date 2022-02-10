مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة

أعلن مجلس النواب الليبي الخميس، أن المجلس صوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

وخلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف “أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب”، داعياً النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس. وكان باشاغا والبيباص، عرضا برنامجهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

هذا وسبق أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عن تصويت المجلس بالأغلبية على تعديل الاعلان الدستوري. وذلك بعد أسبوع على تشكيل لجنة خبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان. وقال صالح إن “مجلس النواب بالأغلبية صوت على تعديل الإعلان الدستوري”، يمدد بموجبه للبرلمان سنة وأربعة أشهر كحد أدنى.

المصدر: روسيا اليوم