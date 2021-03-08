الدبيبة يناشد مجلس النواب الليبي منح حكومته الثقة لبدء مهام عملها

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الإثنين، أعضاء مجلس النواب المجتمعين في سرت، إلى منح حكومته الثقة من أجل بدء ممارسة مهام عملها، حتى لا يتم عرقلة المسار الانتخابي الذي أسفر عن اختيار سلطة تنفيذية جديدة موحدة في البلاد.

وفي كلمة مسجلة وصلت “سبوتنيك”، قبيل بدء النواب الليبيين اجتماع حول منح الثقة للحكومة بمدينة سرت، قال الدبيبة “أناشد من خلال أعضاء مجلس النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس ويغلبوا مصلحة الوطن، وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة لمرحلة أخرى وبالتالي عرقلة المسار الانتخابي”.

وأشار الدبيبة في كلمته إلى أنه تواصل مع جميع الأطراف الليبية، وقدم أفضل تشكيلة ممكنة، مضيفا أن مسار تشكيل الحكومة لم يكن “بالأمر الهين والسهل”.

المصدر: سبوتنيك