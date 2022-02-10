تهديدات واشنطن للهند بفرض عقوبات بسبب “إس-400” لا تؤثر على التعاون بين موسكو ودلهي

أعلن السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف الخميس، أن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الهند بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي “إس-400” لم ولن تؤثر على التعاون بين موسكو ودلهي في مجال التعاون العسكري التقني. وقال أليبوف لوكالة سبوتنيك “حتى الآن لم تؤثر التهديدات الأميركية للهند، وأعتقد أنها لن يكون لها تأثير”.

وأكد السفير الروسي، أن الهند أعلنت أكثر من مرة أن صفقة “إس-400″ مع روسيا تصب في مصلحة أمنها، وأنها تنتهج سياسة خارجية مستقلة وتنظر إلى الضغط الذي يُمارس عليها بشكل سلبي. وأضاف أن ” صفقة “إس-400″ تخص بلادنا ولا أحد آخر؛ ولذلك، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الموقف الهندي سيتغير في المستقبل. وهذا المشروع قيد التنفيذ، وعمليات التسليم جارية”.

وأوضح أن ” روسيا لا تزال الشريك الرئيسي للهند في مجال الدفاع. ومنذ الاتحاد السوفيتي، التعاون الوثيق مع الهند في المجال العسكري التقني كان واسع النطاق للغاية، وفي هذه المرحلة، لا نبيع الأسلحة فقط، إنما نقوم بنقل تقنيات إنتاجها “. وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي مع الهند، قال السفير الروسي “القليل، وربما لا أحد، يقدم للهند التكنولوجيا بالقدر نفسه الذي نقدمه نحن”.

وأشار إلى أن روسيا تتعاون مع الهند في إطار برنامجي “صنعوا في الهند” و “الهند ذات الاكتفاء الذاتي” اللذين أطلقهما الجانب الهندي. وأكد أنه ” يمكن النظر في مشروع جديد مثل إنتاج رشاشات “أي كا 203 ” الهجومية، ولدينا الكثير من الأشياء في المخزون للجانب الهندي، لذا فإن تعاوننا العسكري التقني واسع النطاق للغاية. الآفاق كبيرة، والخطط كبيرة وستبقى كذلك للأجلين القريب والمتوسط”.

المصدر: سبوتنيك