اللجنة العمانية – الإيرانية المشتركة تناقش في مسقط تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحث وزير الصناعة الإيراني سيد رضا فاطمي العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وكذلك سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأكد الللقاء على حث القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يعزز مصلحة الشعبين الصديقين، كما تم خلال اللقاء استعراض للقضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما زار وزير الصناعة الإيراني، وزير الصحة العماني الدكتو أحمد بن محمد السعيدي، حيث تم خلال الاجتما تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الصحية.

هذا، وعُقد في مسقط اجتماع الدورة الـ 19 للجنة العُمانية الإيرانية المشتركة التي ناقشت تعزيز مجالات التعاون الثنائي، الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والفنية والصناعية والمجالات الأخرى بين البلدين.

وترأس اجتماع اللجنة من الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الإيراني سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية ورفع حجم التبادل التجاري المباشر بين البلدين في مجالات السلع والخدمات الفنية والسياحية والاستثمارية.

وأشار الجانبان إلى أهمية تفعيل مجالات التعاون بين كل من غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة التجارة الإيرانية العُمانية المشتركة لتبادل الوفود التجارية بين البلدين والتشجيع على إقامة المعارض المتخصصة بهدف دعم القطاع الخاص.

كما عقد مجلس الأعمال العُماني – الإيراني في مسقط اجتماعه الذي ناقش رفع مستوى الاستثمار المشترك بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون في قطاعات التعدين والأسماك والمواد الطبية وتأسيس شركات إيرانية في سلطنة عُمان في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ودعا وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة وإنجاح جهود أعمال مجلس الأعمال العماني الإيراني.

المصدر: يونيوز