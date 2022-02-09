وقفة احتجاجية في الحسكة تندد بتدمير القوات الأمريكية وقسد منشآت جامعية واستيلائها على أخرى

شهدت مدينة الحسكة السورية وقفة احتجاجية تنديدا بعدوان الاحتلال الأمريكي و”قسد” على المباني الجامعية. ونظم عدد كبير من المواطنين وقفة احتجاجية في ساحة السيد الرئيس بالمدينة تنديداً بتدمير الاحتلال الأمريكي كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية ومعهد المراقبين.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم لاستمرار الممارسات الإرهابية لـ”قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي ومنعها الطلبة من تقديم امتحاناتهم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات نددت بالانتهاكات المتواصلة للاحتلال الأمريكي وقسد من خلال محاربة مسيرة التعليم ومحاولة ضرب كل القطاعات والمرافق التعليمية بقصد نشر الجهل والأمية والتخلف بين أبناء المحافظة وما يرافق ذلك من آثار مجتمعية خطيرة.

وأكد المشاركون أن ما يجري مخطط خطير يستهدف مسيرة تعليم آلاف الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس وإيقافها.

المصدر: يونيوز