النظام البحريني يشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2022 - 20:40

النظام البحريني يشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

منذ 1 ساعة 9 February، 2022
البحرين والعدو الاسرائيلي
البحرين - عربي وإقليمي

كشفت شركة “باتس” هي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مع نظام البحرين.

وذكرت الشركة أن “قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد”، وتابعت “يتضمن الحل تركيبات متعددة لرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم”.

وأوضحت الشركة أن “تكنولوجيا الرادار المحدق GR12 لشركة BATS ستكون جوهر الحل، حيث سيوفر النظام مجالا متوسطا وبعيدا بالإضافة الى تحديد الهوية والتتبع بالقرب من الشاطئ، وتوصلهم الى صور حالة للوضع تكتيكية شاملة يتم عرضها للمشغلين”، وتابعت “نتطلع إلى تعاونات قوية وطويلة المدى مع قوات الدفاع البحرينية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح