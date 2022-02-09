النظام البحريني يشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

كشفت شركة “باتس” هي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مع نظام البحرين.

وذكرت الشركة أن “قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد”، وتابعت “يتضمن الحل تركيبات متعددة لرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم”.

وأوضحت الشركة أن “تكنولوجيا الرادار المحدق GR12 لشركة BATS ستكون جوهر الحل، حيث سيوفر النظام مجالا متوسطا وبعيدا بالإضافة الى تحديد الهوية والتتبع بالقرب من الشاطئ، وتوصلهم الى صور حالة للوضع تكتيكية شاملة يتم عرضها للمشغلين”، وتابعت “نتطلع إلى تعاونات قوية وطويلة المدى مع قوات الدفاع البحرينية”.

المصدر: روسيا اليوم