وكالة كيودو عن مصادر حكومية: طوكيو تعتزم تقديم جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 9 2022 - 13:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة العالم: الحركة الإسرائيلية في الجو تراجعت بشكل كبير بعد تفعيلنا الدفاعات الجوية
السيد حسن نصر الله: المقاومة تعتبر أنها معنية بامتلاك أي سلاح يمكّنها من أن تدافع عن شعبها وبلدها
السيد نصر الله: قرارنا نصنعه نحن وحزب الله يضع مصالح لبنان أولاً وعلى الآخرين أن يقولوا لنا ماذا قدموا للبنان
السيد نصر الله: نحن لا نتدخل في المفاوضات بشأن ترسيم الحدود لأننا لا نعترف بوجود "إسرائيل"
السيد نصر الله: أي شبهة تطبيع أو تعاون أو تنسيق مع العدو لن نرضى بها وسنقف ضدها وهذا الموقف الرسمي اللبناني
السيد نصر الله: من يطلب من لبنان أو أي حزب أن لا يتدخل في شؤونه الداخلية عليه أن يكف أولاً عن التدخل في شؤوننا الداخلية
السيد نصر الله: لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية أو أي دولة عربية انطلاقاً من مصلحة لبنان
السيد نصر الله: قرار الرئيس الحريري مؤسف وغياب تيار المستقبل له تأثير كبير في الانتخابات وفرص التعاون تبقى قائمة
السيد نصر الله: وجودنا في الحياة السياسية يخدم هدفين حماية المقاومة في مواجهة "إسرائيل" وبناء الدولة والمؤسسات
السيد نصر الله: إيران سترد بالمباشر إذا قُصفت من قبل "إسرائيل" وردها سيكون قوياً وقاسياً وشديداً
السيد نصرالله: استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب
السيد نصر الله: الذي يحمي الإمارات هو انسحابها من الحرب على اليمن وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
السيد نصر الله: التطبيع ينفع "إسرائيل" مالياً واقتصادياً وإعلامياً لكن عسكرياً هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعاً لـ"إسرائيل"
السيد نصر الله: نشيد بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية ورفضها عضوية تل أبيب في الاتحاد الأفريقي
السيد نصر الله: المعطيات الميدانية تجعل الشعب الفلسطيني بجميع توجهاته أمام خيار واحد هو المقاومة
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي جديد قادر على إصابة أهداف على بعد 1450 كلم بدقة
إضراب شامل يعم مدناً عدة في الضفة الغربية المحتلة حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في نابلس
مستوطنون صهاينة يشرعون ببناء مستوطنة على أرض الزيادنة في مدينة رهط بالنقب المحتل بحماية قوات الاحتلال
وزارة الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين إضافة إلى خسائر مادية جراء عدوان صهيوني بالصواريخ على محيط مدينة دمشق
مصدر أمني عراقي: استشهاد 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار
السفارة الأميركية في أبو ظبي تحذر رعاياها في الإمارات من هجمات صاروخية أو عبر طائرات من دون طيار قد تتعرض لها المنطقة
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: حشود الناتو قرب حدود روسيا وبيلاروسيا تشكل تهديداً لكل دول المنظمة
الخارجية الروسية: نأمل ألا يؤدي تصعيد الوضع في أوكرانيا إلى مرحلة تستدعي الرد العسكري من قبلنا
المستشار الألماني خلال لقاء الرئيسين الفرنسي والبولندي في برلين: موحدون مع باريس ووارسو للحفاظ على السلام في أوروبا
الرئيس الفرنسي: من الضروري إيجاد طرق ووسائل للانخراط في حوار حازم مع روسيا لأنّه المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوروبي من واشنطن: ما دام هناك استعداد للمفاوضات بشأن أوكرانيا سيكون هناك أمل بعدم الدخول بمواجهة عسكرية
البيت الأبيض: واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع روسيا حول أوكرانيا
مجلس النواب الأميركي يقر تشريعاً للإنفاق المؤقت للمرة الثالثة في أقل من 5 أشهر لتجنيب البلاد إغلاقاً حكومياً
الدفاع الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء صفقة أسلحة مع تايوان وإنهاء الاتصالات بين عسكريي البلدين
منظمة الصحة العالمية: تسجيل نصف مليون وفاة بكوفيد-19 في العالم منذ اكتشاف المتحور أوميكرون وهذه حصيلة أكثر من مأساوية
14 قتيلاً و34 جريحاً جراء انهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة وسط كولومبيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: تسجيل نصف مليون وفاة بكوفيد-19 في العالم منذ اكتشاف المتحور أوميكرون وهذه حصيلة أكثر من مأساوية
14 قتيلاً و34 جريحاً جراء انهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة وسط كولومبيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وكالة كيودو عن مصادر حكومية: طوكيو تعتزم تقديم جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا (وكالة يونيوز)
منذ 32 mins
9 February، 2022
الغاز الياباني
اليابان
امداد اوروبا بالغاز
التعليقات
ذات صلة
اليابان والولايات المتحدة أجريتا مناورات مشتركة بمشاركة حاملات الطائرات النووية
عدد المصابين بكورونا في القواعد الأمريكية في اليابان يتجاوز 6,3 ألف شخص
رويترز: شركات طيران كبرى في الهند واليابان تلغي رحلات لأميركا بسبب تشغيل شبكة الـ 5G
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح