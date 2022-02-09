المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين: على الاحتلال الصهيوني أن يعلم أن ممارساته ستقابل بالرد من المقاومة الفلسطينية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 12:58

المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين: على الاحتلال الصهيوني أن يعلم أن ممارساته ستقابل بالرد من المقاومة الفلسطينية (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 9 February، 2022
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