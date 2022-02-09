الاعلام الايراني: الصاروخ الجديد قادر على اصابة أهداف على بعد 1450 كيلو متر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2022 - 11:26

الاعلام الايراني: الصاروخ الجديد قادر على اصابة أهداف على بعد 1450 كيلو متر

منذ 1 ساعة 9 February، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح