الحرس الثوري الايراني يكشف عن صاروخ استراتيجي جديد بعيد المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2022 - 11:26

الحرس الثوري الايراني يكشف عن صاروخ استراتيجي جديد بعيد المدى

منذ 1 ساعة 9 February، 2022
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