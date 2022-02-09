الذهب قرب أعلى مستوى في اسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1827.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1849 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1828.12 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1827.90 دولار عند التسوية، قبل بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1034.36 دولار. وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2258.87 دولار.

المصدر: رويترز