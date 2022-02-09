اكتشاف 4.2 مليار طن ذخائر جديدة للنحاس في ايران

أعلن المدير التنفيذي لشركة النحاس الوطنية الايرانية سعد محمدي اكتشاف 4.2 مليار طن من الذخائر الجديدة للنحاس في مختلف مناطق ايران.

وفي حديثه خلال مراسم البدء بالعمليات التنفيذية لـ48 مشروعا صناعيا ومنجميا كبيرا برعاية الرئيس الايراني، أعلن أردشير سعد محمدي عن اكتشاف 4.2 مليار طن من الذخائر الجديدة للنحاس في مختلف مناطق ايران.

وأشار سعد محمدي في حديثه الى أن الخبراء الايرانيين يستخدمون أحدث التقنيات للكشف عن الذخائر باستخدام الاقمار الصناعية، مضيفا انه من خلال عمليات الاكتشاف الجديدة ارتفع ترتيب ايران الى المركز الخامس عالميا من حيث ذخائر النحاس.

كما أعلن البدء بتنفيذ مشاريع في شركة النحاس بقيمة 13 مليار دولار، مضيفا ان هذه الشركة انضمت الى نادي الشركات العشر الاولى عالميا لانتاج النحاس، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية.

وأردف: ان شركة النحاس الوطنية حطمت الرقم القياسي لانتاج النحاس في ايران، بإنتاج 290 ألف طن من النحاس الكاثودي، مضيفا ان ايران صدرت في العام الحالي ما قيمته أكثر من 1.5 مليار دولار من النحاس.

المصدر: وكالة انباء فارس