هل تُؤيد تبريرات التجار؟ هذا ما جاء في الاستطلاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2022 - 19:22

هل تُؤيد تبريرات التجار؟ هذا ما جاء في الاستطلاع

منذ 1 ساعة 8 February، 2022
استطلاع رأي
لبنان

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول تبريرات التجار والمستوردين لعدم خفض الاسعار رغم الانخفاض الكبير في صرف الدولار منذ اكثر من شهر. وجاءت النتيجة:

هل تؤيد تبريرات التجار والمستوردين حول عدم خفض الاسعار؟

  • كلا (95%)
     
  • نعم (5%)

المشاركون: 1850

الاغلبية الساحقة من المستطلعين غير مقتنعة بالتبريرات المختلفة للتجار لا سيما حول الشراء والاستيراد على سعر مرتفع، وخاصة ان التجار يبررون رفع الاسعار بارتفاع سعر الدولار، وعند انخفاضه وبنسبة كبيرة كما حصل مؤخرا واستقراره لمدة شهر على هذا الانخفاض لم يتم خفض الاسعار الا لدى قليل منهم. بل ان البعض استمر في رفعها.

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