وفد من متقاعدي قوى الأمن عرض لميقاتي كل مطالبهم والحقوق

اعلن تجمع متقاعدي قوى الامن الداخليفي بيان عن زيارة وفد منهم ضم كلا من العميدين حسين زعروري وبسام الايوبي والمؤهلين الاولين عصام مهدي وفادي الخطيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، وطرح التجمع – بحسب البيان – “كل المطالب والحقوق على طاولة البحث، وشملت الطبابة والاستشفاء ورفع قيمة الاعتمادات المخصصة لذلك، والمساعدة الاجتماعية على أن تكون على كامل الراتب وليس على أساسه وألا تقل عن مليوني ليرة، والمحروقات وضرورة الإفراج عنها لمستحقيها، وتحرير تعويضات المتقاعدين بالكامل من المصارف بالعملة التي يختارونها، ورفع قيمة ونسبة المساعدات المدرسية والمرضية، والإسراع في تصفية حقوق وتقاعد المسرحين من الخدمة، والسماح للمتقاعدين بشراء المواد الغذائية المدعومة من تعاونيات قوى الامن، والإسراع في مرسوم ترقية المؤهلين والمعاونين الأول إلى رتبة ملازم، وتسديد المتأخرات للمستشفيات الخاصة لتعاود استقبال مرضانا”.

وأضاف البيان “كان اللقاء ايجابيا، وتم التوافق على الامور الآنفة الذكر اعلاه وتم الاتصال من قبل رئيس الحكومة بوزير المالية لوضعه في أجواء المطالب المحقة لجهة الطبابة والاستشفاء لجهة وضعها بندا” اساسيا” في الموازنة العامة، وإصدار قرار فوري بدفع ٦٠ مليار ليرة لطبابة قوى الامن بمباركة وموافقة من وزير المالية لرفع قيمة الاستشفاء”.

وشكر الوفد رئيس الحكومة على التجاوب لمطالبنا وعلى حفاوة الاستقبال. والاتفاق على متابعة الموضوع، وفتح قنوات اتصال بين رئاسة الحكومة وتجمع متقاعدين_قوى الامن الداخلي لمتابعة تنفيذ المطالب في صدد تنفيذ ما اتفق عليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام