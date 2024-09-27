رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: على المجتمع الدولي ردع العدو الاسرائيلي ووقف طغيانه وحرب الابادة الني يشنها على لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 20:38
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: على المجتمع الدولي ردع العدو الاسرائيلي ووقف طغيانه وحرب الابادة الني يشنها على لبنان
منذ 58 mins
27 September، 2024
عاجل
الرئيس نجيب ميقاتي
العدوان الاسرائيلي على الضاحية
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