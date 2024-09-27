‫مراسل المنار: جهد كبير للفرق الاسعافية والانقاذية وسط  ‫ظروف صعبة جراء الركام في مكان الغارات على حارة حريك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 23:58

‫مراسل المنار: جهد كبير للفرق الاسعافية والانقاذية وسط  ‫ظروف صعبة جراء الركام في مكان الغارات على حارة حريك

منذ 13 mins 27 September، 2024
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