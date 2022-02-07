الخارجية الايرانية: ايران على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 13:44

الخارجية الايرانية: ايران على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية (فارس)

منذ 1 ساعة 7 February، 2022
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