اطلاق رحلات جديدة لإيفاد الزوار الايرانيين الى سوريا

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية عن اطلاق حزمة رحلات جديدة لإيفاد الزوار الايرانيين الى سوريا.

وأوضح ” علي رضا رشيديان” بأنه تم التخطيط لاطلاق رحلات جماعية تمتد لاسبوع كامل في سوريا، بعد ما تم فعليا تنظيم رحلات تمتد لـ 3 و 4 أيام.

وأستطرد أن أكثر من 1500 شخص سجلوا اسماءهم للحجز والسفر الى سوريا في اطار هذه الرحلات ، حيث سيتم ايفادهم لحرم السيدة زينب (ع) والسيدة رقية (ع) في غضون 3 شهور.

يشار أن الرحلات الدينية الى سوريا توقفت بعد عام 2011 وظهور تنظيم داعش الارهابي، الى أن استؤنفت بشكل محدود عام 2019 غير انها سرعان ما توقفت بسبب جائحة كورونا. وفي الشهر السابق تم السماح للزيارة مجددا بواقع 3 رحلات جوية اسبوعيا.

المصدر: وكالة انباء فارس