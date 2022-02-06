مقتل 5 جنود باكستانيين بإطلاق نار من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد أن”خمسة على الأقل من عناصره قتلوا جراء إطلاق نار من أراضي أفغانستان”.

وأكدت وحدة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات (ISPR) التابعة لوزارة الدفاع الباكستانية في بيان لها أن الهجوم العابر للحدود استهدف قوات منتشرة في منطقة كرم بمحافظة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأشار البيان إلى أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم وهناك تقارير استخباراتية عن “تكبد الإرهابيين خسائر فادحة”.

وأدانت باكستان، وفقا للبيان، “بأشد عبارات ممكن استخدام أراضي أفغانستان من قبل الإرهابيين لممارسة أنشطتهم ضد باكستان”، مشددة على أن إسلام أباد تتوقع من الحكومة الأفغانية المؤقتة الجديدة التي شكلتها حركة “طالبان” ألا تسمح بممارسة مثل هذه الأنشطة ضد باكستان في المستقبل.

من جانبه، طلب وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، من حكومة “طالبان” في أفغانستان الوفاء بتعهداتها بمكافحة الإرهاب العابر للحدود.

المصدر: Geo TV + فرانس برس