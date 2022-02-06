أنصار الرئيس التونسي يطالبون في مظاهرة بـ”تطهير القضاء”

شهدت تونس العاصمة، اليوم الأحد، مظاهرات نظمها أنصار الرئيس قيس سعيد، تطالب بـ”تطهير القضاء” وحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.

وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تدعو لحل المجلس، ومطالبين بـ”تطهير القضاء”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما بعض القضاة بالفساد والعمل وفقا لولاءات سياسية ومصالح.

وقال سعيد إن “القضاء تعمد تعطيل عدد من الملفات خدمة لمصالح جهات سياسية معينة”، لم يسميها.

واعتبر الرئيس التونسي أمس السبت أن المجلس الأعلى للقضاء “بات من الماضي”، وأن بعض القضاة “متورطون في الفساد، والأجدر أن يكونوا متهمين وليس قضاة”.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.

المصدر: وكالات